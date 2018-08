'Inspraak beperkt zich tot rotprobleempjes'

Het eerste voorbeeld: het schoonhouden van wijken. Het tweede: de eventuele naamsverandering van het Stadionplein in Johan Cruijffplein. Tweemaal klein bier! Over openbaar vervoer in uw buurt, toerisme of schone lucht mag u zich blijkbaar helemaal niet 'uitspreken'.



Aan niets doet mij dit zo sterk denken als aan Roel van Duijn die in de jaren zeventig als voorman van Oranje Vrijstaat al vurig pleitte voor decentralisatie van het stadsbestuur, omdat de inwoners van de Goudsbloemdwarsstraat dan voortaan hun eigen 'rotprobleempjes' konden oplossen. Hoefden de politici zich daarmee tenminste niet bezig te houden.



Aardgasvrije wijken

Hoe de wethouder denkt over buurtrechten bij werkelijk belangrijke kwesties blijkt overduidelijk als interviewer Ruben Koops hem vraagt welk recht een buurt heeft om bijvoorbeeld het aardgasvrij maken van de wijk te verhinderen.



"Dan is niet goed uitgelegd wat de kosten zijn," reageert Groot Wassink. "Of dan is het er te snel doorgeduwd." Hij kan zich niet voorstellen dat mensen er werkelijk tegen zijn. Als puntje bij paaltje komt, gaat het dus gewoon door.



Mogelijk is dat terecht: met dat aardgasvrij maken is immers onze toekomst gemoeid. Maar doe niet schijnheilig alsof wij buurtbe­woners er nog iets over te zeggen krijgen. Het is precies zoals in de dagen van Van Duijn (die lang lid was van GroenLinks): wij burgers ­mogen alleen beslissen over onze eigen rot­probleempjes, in de ruimte die politici daarvoor scheppen.



En, geloof mij, uit zichzelf staan ze geen bevoegdheden af. Dat u zelf voortaan uw plein schoonhoudt, vinden ze wel gemakkelijk. En u mag het wat hen betreft ook naar Johan Cruijff vernoemen. Werkelijke macht wordt niet afgestaan, die zal op hen veroverd moeten worden