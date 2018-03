'ING? Dat staat voor Ik Nu Graaien'

Blijf niet op je luie bank zitten, maar doe wat! Anders verwatert de verontwaardiging en wordt een signaal afgegeven dat dit kunstje nog wel vaker te doen is

Niets is minder waar, u en ik kunnen dat tegenhouden. Immers: wie betaalt, bepaalt.

Ik ben met tegenzin achter de computer gekropen, maar wist binnen een half uur hoe je naar een andere bank kunt overstappen en zag dat de impact wel meevalt.



Mensen mogen nooit vergeten hoe krachtig collectieve actie is. Blijf niet op je luie bank zitten, maar doe wat! Anders verwatert de verontwaardiging en wordt een signaal afgegeven dat dit kunstje nog wel vaker te doen is.



Ten slotte wens ik de heer Hamers veel succes met zijn nieuwe baan in het buitenland.



Hugo Molenaar, Amsterdam



Bank van gemeente

Van D66 moet worden onderzocht of de gemeente niet naar een andere bank kan, omdat de topman van ING een - toegegeven - forse salarisverhoging heeft gekregen.



Dat veranderen van bank is eerder onderzocht en alleen een grote bank kan het gemeentelijke betaalverkeer van 6 miljard euro per jaar adequaat verwerken. Dan blijven er niet veel kandidaten over en bij die paar andere banken wordt ook ruim betaald.



Het zal dus nog lastig worden om een bank te vinden waarvan de topman een salaris verdient dat onze politici aanvaardbaar vinden. Een argument is dat ING jaren geleden met tien miljard staatssteun overeind is gehouden, maar dat geld is, met rente, allang terugbetaald. Dat maakt dat argument krachteloos.



Bovendien gaat de samenleving niet over het salaris van de topman van de ING. Dat zijn de commissarissen en in laatste instantie de aandeelhouders. En veranderen van bank zal de gemeente ook een hoop geld en ambtelijke energie kosten. Misschien wel een miljoen euro? Is dat het waard?



Het is daarom verbazingwekkend dat allerlei politici, D66 voorop, weer over elkaar heen buitelen in politieke correctheid en hun afschuw uitspreken over iets waar ze niet over gaan. En dan kostbare dingen willen - iets met kind en badwater.



We hebben in Amsterdam nog genoeg problemen waar de dames en heren wel over gaan en waar ze te weinig constructiefs mee doen. Daar kunnen ze zich beter mee bezig houden.



Peter Goedkoop, Amsterdam



Personeel

Ik las zojuist dat de ceo van de ING er 50 procent bij krijgt omdat hij in de eredivisie thuishoort. Het personeel wordt beloond met 1,7 procent meer. Gezien dit grote verschil hoort dit personeel blijkbaar nog niet thuis in de Jupiler League.