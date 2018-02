De sluiting was voor 1 maart gepland, maar vorige week donderdag was de fietsenmakerij opeens al zo goed als ontmanteld

Prima voorziening dus, iedereen blij. Maar daar denkt de NS blijkbaar anders over. Ineens is de stalling onbemand, voorzien van glazen poortjes, camera's en intercom. Reuze knus, maar niet heus.



Terwijl Sloterdijk zich razendsnel ontwikkelt en fietsbeleid prioriteit heeft, kun je er wel bij de Starbucks een lactosevrije latte macchiato van haver-amandelkokos met een stuk Chocolate Berry Round cake kopen, maar een band laten plakken of een fietspomp lenen is onmogelijk.



De sluiting was voor 1 maart gepland, maar vorige week donderdag was de fietsenmakerij opeens al zo goed als ontmanteld. Ik dacht #wtf en zei: huh? "Het is opeens een maand vervroegd," zei Johan. "Morgen de laatste dag."



Toch even gedag wezen zeggen op vrijdag. Ik geloof niet dat er een afscheidstoespraak was van de NS-directie, tenzij ik die net had gemist. Wel waren er enkele maatjes van Johan. Ze hadden wat halveliterblikken bier meegenomen om de sluiting in de lege werkplaats nog enige luister bij te zetten. Die blikken werden gekoeld in de wasbak onder de stromende kraan. Ook de koelkast was al weggehaald.



Hugo Hoes, Amsterdam