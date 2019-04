'Individualisme zorgt niet voor seculiere uitwassen'

Hier wordt de oude religieuze koe uit de sloot gehaald dat niet geloven óók geloven is.

Wij hebben dit intussen te vaak gehoord en zijn het moe daar wéér op in te gaan.



Het vervelende is echter dat zulke onzin wél altijd opnieuw bestreden moet worden omdat de religieuzen anders, voor je er erg in hebt, weer te veel te vertellen krijgen over onze westerse democratische samen­leving.



De rechtsstaat zoals wij die vandaag kennen, garandeert vrijheid van godsdienst. Dit een 'stellingname' noemen vinden wij best, maar dan wel een die in eeuwen van toenemende verlichting nu juist op de religieuze samenlevingen veroverd is. Als Wibier daartegen is, laat hem dan open kaart spelen.



Als het om uitwassen gaat, hoort Wibier ons zeker niet beweren dat secu­lieren zich niet aan uitwassen schuldig kunnen maken omdát zij secu­lier zijn. Seculieren zijn geen haar beter dan religieuzen als het om moordzucht gaat. Maar dat wij, met Wibier, individualisme en autonomie als oorzaak van seculiere uitwassen moeten zien, terwijl zij nu juist behoren tot de grootste verworvenheden van het verzet in de jaren '60-'70 tegen de vanzelfsprekendheid van de autoriteit van, onder meer, religieuzen, dat gaat er bij ons niet in.



André Voskuijl en Wouter van ­Oorschot, Amsterdam