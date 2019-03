'In een noodknop kun je nou eenmaal niet wonen'

Reguleren van de vrije sector werkt volkomen averechts op investeerders

Naar goed Amsterdams woordgebruik is onze stelling: 'In een noodknop kun je niet wonen.' Het aanbod vanuit IVBN is afgewezen: de wethouder houdt vast aan de noodknop.



Daardoor zullen volume en tempo van investeringen door IVBN-leden in zowel nieuwe als bestaande huurwoningen ernstig teruglopen. Dat effect zal pas echt merkbaar worden in een volgende college-periode, omdat er nu nog sprake is van een goed gevulde pijplijn voor nieuwe huurwoningen op basis van eerdere, betere voorwaarden. Die pijplijn zal snel opdrogen.



IVBN-leden zouden in Amsterdam duizenden extra nieuwe middenhuurwoningen onder de 1000 euro kunnen realiseren en deze minstens voor 15 jaar in dat segment kunnen exploiteren voor de doelgroep tussen de 40.000 euro en de 60.000 euro, met een jaarlijkse huurverhoging van inflatie plus maximaal 2 procent.



Dat kan alleen als er overeenstemming kan worden bereikt over een voor een langetermijnbelegger haalbare en dus daadwerkelijke residueel berekende grondwaarde, en niet op basis van een door de gemeente vastgestelde marktwaarde.



Tot slot nog dit: de hele discussie over regulering is gebaseerd op beeldvorming over 'excessieve' huurprijzen boven de 720 euro. IVBN-leden zijn al transparant over aanvangshuurprijzen en jaarlijkse verhogingen. Onze leden zijn bereid nog meer transparantie aan te brengen, zodat potentiële huurders beter kunnen beoordelen wat excessief is in de Amsterdamse markt.



Betrouwbaar

Natuurlijk zijn er voorbeelden van huisjesmelkers die de hoofdprijs vragen voor 'gestoffeerde' of 'gemeubileerde' huurwoningen. Zij maken misbruik van de schaarste. De enige oplossing daarvoor is om op basis van reële voorwaarden veel meer te laten bouwen, door betrouwbare langetermijninvesteerders met een maatschappelijk perspectief. Regulering jaagt hen weg van de Amsterdamse woningmarkt.