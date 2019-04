De gemeente verliest zo het zicht op haar inwoners

Het maakt beleggers niet uit of er nu studenten of wie dan ook in hun kamers wonen. De gemeente verliest zo het zicht op haar inwoners.



In de Rivierenbuurt zijn dit jaar al 51 appartementen verkamerd. Evenzovele gezinnen zijn dus vertrokken.



De klachten van omwonenden liegen er niet om, binnentuinen worden versteend en met vuur­korven is het altijd feest. En de zomer moet nog beginnen. De leefbaarheidstoets voor een vergunning is nog niet in zicht. Andere vergunningseisen zijn te verwaarlozen. Ook bij deze zijn controle en handhaving afwezig.



Petities, raadsadressen, inspraak, bezwaarschriften, rechtszaken,

adviezen van bestuurscommissies, artikelen en ingezonden brieven:

het heeft allemaal niet mogen baten. Het verzoek om te stoppen met vergunningen tot een nieuw beleid is vast­gesteld, is niet opgevolgd.



De gemeente verspeelt zo haar macht en verantwoordelijkheid voor een gevoelig beleidsterrein - de volkshuisvesting en het woonruimtebeleid - en daarmee haar betrouwbaarheid als zorgzame bestuurder.



Jessica Bartels, Amsterdam