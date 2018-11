'In Amsterdam is een auto kopen goedkoper dan er een lenen'

Een simpele rekensom: parkeren kost straks 7,50 euro per uur. Een parkeervergunning kost 267,50 euro per zes maanden, dat is 44,58 euro per maand. Voor het parkeren van een leenauto ben je straks, als we uitgaan van twee keer acht uur per maand al 120 euro kwijt. Dat is bijna drie keer zoveel als je voor een maand parkeren met je eigen auto kwijt bent.



SnappCar

Je hebt al een goedkope tweedehands auto voor duizend euro, zag ik op internet. Als je die dan nog via SnappCar verhuurt en hem als gezin ook gebruikt wanneer je anders de trein zou nemen, heb je de bijkomende kosten er al gauw uit. Het is even een investering, maar sommige Amsterdammers kunnen die best doen. Jammer voor de mensen aan de onderkant van de samenleving die zulke bedragen niet bij elkaar kunnen sparen.



Dit alles zou eenvoudig op te lossen zijn door een bezoekersvergunning voor aantal uur voor mensen in het centrum, desnoods alleen voor mensen zonder auto, maar daar heb je op dit moment geen recht op. De lijn die de afgelopen jaren is ingezet, waarin het centrum steeds meer voor de rijken is geworden, wordt ook met dit linkse college weer doorgezet.



Parkeren wordt exclusief voor mensen die genoeg geld hebben voor een eigen auto of genoeg geld om dure parkeerkosten te betalen. De rest mag lopen. Misschien zou dit linkse college eens kunnen luisteren en niet alleen naar hun eigen nieuwe geluid.