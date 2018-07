'Ik zoek een partij die wel iets durft'

Destijds was het ook de meest antireligieuze partij. Medeoprichter Hans Gruijters telde 'zijn vingers na' als hij een hand gaf aan een christen. Daar is niks meer van over. Op het gebied van religie hoor je D66 niet meer.



Toen Eddy Terstall met wat kompanen een manifest schreef over seculariteit, over vrijheid, gelijkheid en broederschap, zag je - buiten Boris van der Ham - geen enkele D66'er. Dat Vrij Links-manifest was een voorzet op maat voor D66, maar ze doet er niks mee.



Zou dat komen, omdat het nu over de islam gaat in plaats van over wat eenzame christenen? Ik zie vooral D66'ers die zeggen dat je voorzichtig moet zijn met je uitspraken over de islam. Als toppunt kun je Jur Botter noemen, de D66-wethouder in Haarlem.



Toen Shirin Musa, voorvechter van vrijheid en emancipatie, een postercampagne wilde starten waarop joden, christen en moslims met elkaar zoenen, ging de Haarlemse wethouder naar de moskee en vroeg de plaatselijke imam of hij dat een goed idee vond.



"Ik kreeg er de handen daar niet voor op elkaar," zei hij. Ja, gek hè. Hans Gruijters draait zich om in zijn graf.



Dit soort 'betuttelracisme' kenmerkt de partij. Het manifest van VrijLinks beschrijft dit als 'het racisme van de lagere verwachtingen'. De moslim moet vooral worden beschermd. Een D66'er zei ooit tegen me: "Ach, als zij die sharia willen, dan moeten wij dat niet tegenhouden."



Don Quichot

Hetzelfde geldt voor de vrijheid van onderwijs. Artikel 23 van de Grondwet, dat ook in het manifest van Vrij Links wordt genoemd, lijkt een schot voor open doel. Een partij die zich sterk maakt voor onderwijs en het seculiere in de vezels heeft, maakt zich hard voor de afschaffing van religieus gestuurd onderwijs.