'Ik woon al 28 jaar op Wittenburg, mij maak je niet bang'

Wittenburg: ja daar woon ik al 28 jaar, ook werk ik op de Czaar Peterstraat, tegenover de coffeeshop die geen koffie verkoopt. Mijn boodschappen doe ik bij de supermarkt die een paar jaar geleden is overvallen, o, dat was in 2008.



Ik loop of fiets door de wirwar van straatjes, ja, 400 meter kaarsrechtdoor en dan linksaf de Poolstraat in en de fietsbrug over. In 28 jaar nooit lastiggevallen, er is nooit ingebroken in ons huis of iets gebeurd met onze auto. Nee, geen fiets kwijtgeraakt.



Soms wat groepjes hangjongeren die zich vervelen en als ze het voetpad versperren gewoon opzij gaan.



En nu, na 28 jaar, blijken we in een buurt met veiligheidsproblemen te wonen. Camera's op palen, veel politie en bewakers. En pagina's aandacht in de krant.



Buurtschetsen over de Kattenburgers en Wittenburgers van een eeuw geleden, waar ik in die 28 jaar nooit iets van gemerkt heb overigens.



Ik vraag me af of er nog iemand woont die daar familie van is. De huizen van die tijd zijn in elk geval allemaal plat gegaan en vervangen door 'nieuwbouw', voor zover je daar nog van kan spreken nu.



Nee beste pers, het gaat jullie niet lukken mij bang te maken met het opsommen van rijtjes gewelddadigheid in de buurt van de laatste jaren. Wat mij betreft mogen alle camera's meteen weg en de beveiligers ook.



Paul Horsthuis, Amsterdam



