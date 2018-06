Lange tijd heb ik me verwonderd over de nationale drang naar een gezond leven met een uitgebalanceerd voedings- en sportregime. Ik was daar nooit zo mee ­bezig.



Ik at waar ik zin in had, begreep niet dat mensen zich voor hun lol volstopten met rauw konijnenvoer en aan eindeloos sporten in zo'n fitnessgesticht moest ik al helemaal niet denken.



Toch was er die beruchte dag waarop ik dacht: ik wil ook één keer in mijn leven een summerbody.



Ik voelde me namelijk steeds vaker buiten de boot vallen. Op sociale media zag ik elke dag wel een foto van iemand in een sportschool, en dan volg ik nog niet eens mensen als Arie Boomsma of andere fitboys en -girls.



Over het algemeen interesseert me weinig wat iemand de hele dag eet en qua sport doet. Maar steeds meer vrienden hebben hun weg hier wel in gevonden, ­laten dat graag zien en vertellen hoe fijn ze het vinden.