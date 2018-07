'Ik wil mijn fiets kunnen neerzetten bij winkel of bar'

In het hele Wallengebied hebben ondernemers op eigen houtje een verbod ingesteld om je fiets te stallen. Let maar eens op als je vandaag probeert om je door de mensenmassa heen te wurmen.



Bijna elke winkel, bar of restaurant heeft zo'n sticker geplakt om de indruk te wekken dat jouw fiets daar niet gestald mag worden. De gedachte hierbij is dat je dat maar een paar meter verder moet doen. Maar daar vind je ook weer zo'n sticker.



Het is natuurlijk logisch dat je geen fiets plaatst voor een deur en overdag voor een brievenbus. Dat kan iedereen met een beetje verstand wel bedenken. Voor de rest mag je overal je fiets plaatsen en zijn ondernemers niet bevoegd zelf een verbod in te stellen. En al helemaal niet om even jouw fiets daarna te verplaatsen of aan gort te trappen.



Laatst was ik op de Zeedijk en was mijn fiets opeens weg. Een vriendelijke bewoonster vertelde mij dat die vaak verplaatst werden naar de omliggende straten. Dat bleek te kloppen, ik vond hem terug op de Geldersekade. En ja, gisteren gebeurde datzelfde op de Nieuwe Hoogstraat. Ben je helemaal betoeterd? Het trottoir is openbare ruimte en iedereen mag daar gebruik van maken.



Als ik als Amsterdammer wil shoppen, een drankje doen of een hapje wil eten in het centrum, maak ik natuurlijk gebruik van de fiets. En die fiets wil ik dan ook kunnen stallen dicht bij jullie onderneming.



Die fietsen die overal staan zijn dus onder andere van jullie klanten. De Amsterdammers, de mensen waar jullie de stad mee delen. Wat een arrogantie en egoïsme van die ondernemers om zelf een verbod in te stellen. Hoe halen jullie het in je commerciële hoofd?



Beste Femke Halsema, je moet nog geven geduld hebben tot je aan de slag kunt. Wachten duurt lang, je kunt beter je tijd nuttig besteden en al een nieuwe verordening schrijven om die illegale fietsstalverbodstickers te verbieden in het centrum. Na de bekendmaking van je benoeming kan je dan al als een krachtig bestuurder geschiedenis schrijven. Mag ik je feliciteren met je benoeming?



En beste Amsterdammers, negeer die sticker. De stad is van ons allemaal en zeker de openbare ruimte!