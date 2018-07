'Ik wil in een vuilniszak langs de weg worden gezet,' zei hij eens

"Hou maar op, ik begrijp het toch niet," zei ik.



"Ik snap het zelf eigenlijk ook niet," zei hij toen.



Ik bracht hem naar lijn 16,­ zodat we nog even door de buurt liepen waar we beiden waren opgegroeid.



Zijn vader, wist ik, had in Duitsland in een kamp gezeten en zijn moeder had op ­onze lagere school eens over haar onderduik verteld in de Van Eeghenstraat. Hoe de Duitsers in het huis kwamen en haar vader toen in slaap viel.