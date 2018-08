'Ik wil best een hapje eten met Daniele Gatti'

Misschien is het gek, maar ik leef met de man mee

Doortastend optreden wordt dat genoemd. Levenswerk naar de knoppen. Geen orkest raakt de man nog aan, wordt er verlekkerd geschreven in de berichten over dit drama.



Misschien is het gek, maar ik leef met de man mee. Het is toch afschuwelijk hoe steeds meer mannen (het is wachten op de eerste vrouw) via de publieke morele verontwaardiging naar de slachtbank worden gebracht. Je hebt geen schijn van kans.



Juist doordat iedereen die zich weleens heeft vergaloppeerd op het amoureuze vlak potentieel slachtoffer is, en wie heeft dat niet gedaan, vallen de 'echte viezeriken voor wie je echt bang moet zijn' niet meer op. Als je iedereen een racist noemt, komen de echte racisten ermee weg, zei onze kersverse burgemeester Halsema. En zo is het maar net.



Ik vind het nu wel welletjes. Ik bepleit een wat mildere en genuanceerde benadering van deze oorlog tussen de seksen. We hebben elkaar ten slotte nodig om te overleven.



En meneer Gatti, beste Daniele, ik vind je er echt heel knap uitzien en ga te allen tijde graag een hapje met je eten.



Frenkie Kruiswijk, Amsterdam