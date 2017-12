'Ik vraag u, verniel mijn kunstwerk aan het Stedelijk!'

Onsuccesvol zijn was mijn levensdoel.

Deze positie zorgde ervoor dat ik nooit hoefde na te denken over mijn kunst en acties. Ik kon niet dieper zinken in de ogen van mijn medekunstenaars. Ik was de antikunstenaaar. Het kwaad in levenden lijve.



Ik deed niet mee aan de kunst-horlepiep en hoefde mezelf nooit de vraag te stellen of ik wel lid wilde worden van clubjes die mij accepteerden. En nu is die status van outsider met één kunstactie onderuitgehaald.



Of beter gezegd, die status is onderuitgehaald door de reacties op mijn kunstactie. Het Parool reageerde helemaal niet zuinigjes en humorloos op mijn afvoerputje. En het Stedelijk Museum liet het putje niet alleen hangen maar deelde mijn actie zelfs met zijn 200.000 volgers.



En de 'bloody fucking limit' is toch wel dat allerlei kunstenaars in den lande mij feliciteerden met mijn actie. Waar ik meer dan twintig jaar keihard voor gewerkt heb, is in een klap ongedaan gemaakt. Ik ben salonfähig geworden...