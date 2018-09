Ik voel me een ramptoerist bij Boer Zoekt Vrouw

Mijn vrouw en ik kijken elke werkdag naar First dates op NPO 3. In First dates draait het om vrijgezelle mannen en vrouwen die op een blind date gaan in een Londens restaurant dat vol met camera's hangt.



Het is een soort Boer Zoekt Vrouw, maar dan herkenbaarder en sneller. En laagdrempeliger.



Als ik naar Boer Zoekt Vrouw kijk, voel ik me toch een soort ramptoerist. Een tragediegluurder. Ik word er verdrietig van. Dan zie ik zo'n boer in zijn keuken zitten. Een keuken waar al dertig jaar niets aan gedaan is.



Hij zit aan een uitklapbare tafel die hij nog nooit uit heeft hoeven klappen. Op tafel staan kopjes en schoteltjes die van zijn ouders zijn. Niets in het huis is van hem. Het is alsof hij in zijn eentje in het huis van zijn ouders leeft, maar zijn ouders wonen ergens anders.



Ik vind het lastig om naar te kijken. Wereldvreemd is niet hetzelfde als authentiek. Die boeren hebben hun hele leven alleen maar op de pauzeknop gedrukt.