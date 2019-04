'Ik vind er geen zak aan,' zei de Heilige Vader

Hij keerde ­terug naar de aarde, en kwam terecht in Dordrecht. Hij genoot van het weer en Hij wilde naar de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk, maar Hij kwam terecht in een merkwaardig feest.



Was het een feest?



Ja, Hij zag mechanische ogen, mensen die deden alsof ze eruitzagen zoals Hij tweeduizend jaar geleden, en wat Hem pijn deed, was een groot wit, lichtgevend kruis.



"Waarom haten ze Mij?" vroeg Hij zich af. "Waarom moet Mijn verhaal bespot worden met ordinaire deuntjes en nieuwe teksten die geschreven zijn met een borstel waarmee je studentenplees schoonmaakt? Heeft Mijn Goede Vader Mij niet verteld over Mijn halfbroer Bach, aan wie Mijn Vader de mooiste noten had geschonken om Mijn verhaal in een magistrale compositie te toonzetten?