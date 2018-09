'Ik sleep de ballon overal mee naartoe'

Ik wacht tot de melk warm is. Mijn beker staat klaar op het aanrecht. Met het lepeltje tik ik zachtjes tegen de rand. Aan de binnenkant, heen en weer.



Ik wil altijd een lepel. Ik drink mijn koffie zonder suiker, maar met een lepel. Om doelloos te kunnen roeren. Om ­achtjes te ­kunnen draaien. Of zevens. Om wat schuim omhoog te scheppen en weer voorzichtig neer te leggen. Spelen.



Ik laat de lepel steeds zachter tegen de beker botsen en denk terug aan hoe we samen koffie dronken. Hij wilde geen lepel in zijn beker. Hij wilde maar één keer roeren en dat was het dan. Dus gebruikte hij die van mij. We konden samen toe met een lepel.



Met mijn duim en wijsvinger laat ik het lepeltje bewegingloos hangen in de beker. Dan laat ik het los en doe een stap naar achteren. Vanaf die plek kan ik mezelf zien in de spiegel in de gang. Soms verwacht ik daar wat anders. Wel mezelf. Natuurlijk mezelf.



Maar met naast of achter of boven mijn hoofd al die beelden. Al die herinneringen die zo aanwezig zijn dat ze zichtbaar moeten zijn geworden. Als een grote ballon die met een touwtje aan mijn pols vastzit. Eentje die ik overal mee naartoe sleep.