'Ik mis nu al de kwakkelende verbinding naar Amsterdam'

De Amsteltram wordt ons door de strot geduwd als het verlossende antwoord op de zogenaamd kwakkelende lijn 51. Echter, hoe durft men van een verbetering te spreken als er in de toekomst geen directe verbinding tussen Amstelveen en Amsterdam zal bestaan?



In plaats van dat er een betere verbinding ontstaat, zal de reistijd on­nodig oplopen, doordat je altijd in en uit moet stappen en wachten op de volgende tram, met dus dubbel zoveel kans op vertraging.



In het artikel in de krant van zaterdag wordt hier snel overheen gepraat en moeten we ons kennelijk ook nog eens verheugen op een verbinding met Uithoorn. Wellicht fijn voor de Uithoornse bewoners, maar wat hebben wij daar te zoeken?



Nee, ik mis nu al de wellicht kwakkelende maar in elk geval wel directe verbinding die Amstelveen had met Amsterdam.



In plaats van dat we toekomst­gericht zijn, doen we een stap terug in de tijd met deze geldverslindende verbouwing. Die van de Beneluxbaan wellicht nog meer een snelweg zal maken dan ie al was, met alle vervuilende effecten voor de bewoners rondom. Maar daar wordt natuurlijk niet over gesproken.



Met deze nieuwe Amstelveenboemel naar de Zuidas ligt Amsterdam qua reistijd opeens een stuk verder weg.



Karen Verheul, Amstelveen