"Ik mis hem... Il me manque..."

Men hoort in Parijs niet graag een Duitser op een begrafenis spreken

Wat moet ik in godsnaam zeggen?



"Toen we jong waren, speelden we vaak met elkaar, en dan zei hij: 'Later ga ik naar Amerika.'"



"Quand nous étions jeunes, nous avons joué souvent avec l'autre... en puis il a dit: 'Je vais vers l'Amérique.'"



Dit is wat de vertaalmachine geeft. Het klinkt ongetwijfeld truttig. Daarbij schaam ik me voor mijn uitspraak. Ik weet dat ik Frans spreek als een Duitser. Zo word ik in Parijs ook vaak behandeld. Men hoort in Parijs niet graag een Duitser op een begrafenis spreken.



Hij is inderdaad naar Amerika gegaan. Van mijn ouders geld leende hij geld om terug te kunnen keren; dat is nooit helemaal teruggekomen.



Hij verscheen op de begrafenis van mijn moeder met een jaloersmakende Française aan zijn zijde die zich, volgens sporadisch opgestuurde foto's, trainde in het lijken op een pad. Hij werd zienderogen ongelukkiger alsof hij de inhoud van zijn leven besefte.



Maar zoiets zeg je niet in het Frans.



