'Ik maak me zorgen over wonderkind Laurent'

Vader had met grote verbazing de krant gebeld. Want waarom hadden ze nog geen contact gezocht voor een interview met hem en zijn wonderzoon Laurent?



Vele binnen- en buitenlandse media waren immers al op ­audiëntie geweest in het bescheiden optrekje, gelegen aan een van de bekendste grachten van onze hoofdstad. Ook Het Parool schreef over Laurent. Ik las, waarschijnlijk met nóg grotere verbazing, het bewuste artikel in de Volkskrant.



Dat de achtjarige Laurent een wonderkind is, mag duidelijk zijn. Hij heeft immers zijn gymnasiumdiploma al op zak. Een ongelooflijke prestatie, mede omdat zijn studiegenoten zo'n tien jaar ouder zijn en hij, grotendeels alleen ('want waarom zou je in een blik met sardientjes willen zitten als je ook in een privéjet kunt zitten...?'), in anderhalf jaar tijd dit diploma wist te vergaren. Vader stelt aan het eind van het stuk ongevraagd dat 'er dus eigenlijk niets is om je zorgen over te maken'.



Waarschijnlijk praat hij zichzelf met deze uitspraak ouderlijke moed in. Want buiten het feit dat zijn zoon hyperintelligent is, maak ik me wél zorgen om deze ongewone situatie, waar de balans ver te zoeken is.



Bekend

Laurent is een 'wereldwonder' en 'misschien wel de nieuwe Einstein', probeert ook moeder zich terloops in het gesprek te mengen om zo haar steentje van pedagogische onbekwaamheid bij te dragen. Uit het verhaal blijkt verder dat het jochie de eerste zes jaar van zijn prille leventje is opgevoed door zijn grootouders omdat pa en ma werk voorrang gaven.