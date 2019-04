'Ik ken Van Liempt als integer journalist en mens'

Nakletsen

Ik ben echt stomverbaasd over de bijval die Frits Barend krijgt voor zijn ingezonden brief over Ad van Liempt in Het Parool. Een persoonlijke aanval waarvan de pointe c.q. de oorsprong mij ontgaat.



Het stukje van Simon Hammelburg (Het Hoogste Woord, maandag) voegt daar niets aan toe, hij kletst Barend na. Van Liempt heeft al eerder zijn excuses aangeboden over zijn interpretatie van het boek Oorlogsouders, daarmee zou de kous af moeten zijn.



Vervolgens wordt er van alles bij gehaald. En zelfs het woord 'plagiaat' wordt genoemd. Klakkeloos gaat columnist Holman er maandag vanuit dat het allemaal waar is. Hij spreekt over een ­'gevallen held'. Er volgt ook nog een lezersbrief waarin de NPO wordt ­opgeroepen vraagtekens bij Ad van Liempts journalistieke werk te plaatsen. Ongelooflijk hoe deze mannen elkaar maar nakletsen zonder zich echt te verdiepen. Pijnlijk ook.



Van Liempt heeft zich jarenlang ­ingespannen om geschiedenis toegankelijk te maken voor een breed publiek, onder meer met Andere Tijden, en een groot aantal geschiedenisseries van de NTR zijn te danken aan zijn initiatief. In de loop der jaren is zijn status als kenner van de ­geschiedenis, en met name die van de Tweede Wereldoorlog, terecht ­gegroeid.



Ik heb met hem gewerkt als producent en ken niemand die zo dienstbaar is en tegelijkertijd over zo'n gedetailleerde kennis beschikt als hij. Maar goed: hoge bomen vangen veel wind, dus is er niets verleidelijker dan ze om te hakken.



Paul Beek, Amsterdam