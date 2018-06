'Ik kan niet twee mensen tegelijk zijn'

Papa probeerde altijd geld te geven onder tafel

"Wat doe je nu eigenlijk?" Dan heb ik het over schrijven. Woorden, zinnen, hoofdstukken. Ik zou moeten zeggen dat ik kijk. "Ik kijk nu eigenlijk." Ik kijk naar drie kinderen, dat is wat ik doe. Ik kijk of het goed gaat. Of het goed blijft gaan. Ik probeer te zien wat er nodig is om ze op de rails te houden. Een zetje links, een duwtje rechts.



"Papa probeerde altijd geld te geven onder tafel." De middelste telt haar kaarten. Na een ronde of acht is duidelijk dat haar zus er stukken beter voor staat. Er was altijd iemand die dat oploste. Het weer rechttrok. "Ja, of hij telde expres verkeerd."



Ik tel ook mijn geld. Het is veel. Als ik niets doe, ben ik straks de winnaar. Ik moet nu degene zijn die de dingen oplost. Die het verschil rechttrekt.



Met mijn linkerhand pak ik wat kaarten en leg ze op mijn schoot. Een tikje met mijn voet en ik zou ze aan de middelste kunnen geven. Het verschil rechttrekken. Zijn rol overnemen. Ik kijk naar haar. Mijn linkerhand brengt de kaarten weer van mijn schoot naar het stapeltje. Zo gaat het niet. Ze zou het maar raar vinden: ik ben niet de ouder die haar laat winnen met een spelletje.