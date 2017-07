'Ik hoor wethouder Choho al roepen: het is allemaal perceptie'

Onlangs zijn de toeristenstromen in de stad in kaart gebracht aan de hand van smartphonegegevens. Uitslag van het onderzoek: Amsterdammers dragen zelf bij aan de drukte.



Dat klopt; wij Amsterdammers gaan namelijk weleens de deur uit. We doen zelfs weleens buiten onze eigen buurt een boodschap. Geen wereldschokkend onderzoek dus. Maar nu grijpen de media en ook al de politiek de bevindingen van het onderzoek aan door van de daken te schreeuwen dat Amsterdammers zelf medeverantwoordelijk zijn voor de drukte in de stad.



Ik hoor wethouder Abdeluheb Choho al roepen: 'Zie je wel: het is allemaal perceptie. Had ik toch gelijk!'



Maar natuurlijk! Het is koren op de molen van de ondernemersvriendjes bij D66 en de VVD. Ach, al die klagers moeten ook niet zo zeuren. Het is allemaal onze eigen schuld dat de stad in de laatste vier jaar ontploft is.



Dat komt niet door de ondernemers en fouten van het stadsbestuur. Ben je gek, zeg! Het ís toch ook van de gekke dat iemand uit Oost af en toe naar de Bijenkorf of een museum wil. En als je in West woont, mag je natuurlijk niet op bezoek in de Jordaan, wat ­zullen we nou krijgen!



Uit eten gaan buiten je buurt? Dat kan écht niet hoor. Neem de snackbar om de hoek maar. En als je op de Wallen of in de Jordaan woont, moet je maar helemaal thuis blijven. Had je daar maar niet moeten wonen.



Je mag misschien nog wel naar je werk of op familiebezoek buiten de Ring, maar dan vooral niet meer ­terug naar het centrum, want daar is het te druk.



Toerisme brengt tenminste nog geld in het laatje; al die Amsterdammers die van hot naar her door de stad reizen niet. Gelukkig kan dat straks toch niet meer. Daar zorgt het GVB wel voor met dat waanzinnige nieuwe lijnennet.



Het is eigenlijk beter als wij allemáál de deur niet meer uitgaan. Dan is de stad uitsluitend voor toeristen en kan het stadsbestuur lekker blijven aanklooien met de vergunningen voor Airbnb en de bierfiets.



Er is zelfs al weer iets nieuws in de maak: Tuinbnb. Een of andere gek heeft bedacht dat het een goed plan is om, net als kamer- en woningverhuur met Airbnb, binnentuinen en parken te laten ­verhuren aan kampeerders.



Daar zullen D66 en VVD vast voorstanders van zijn. Lekker ondernemend jongens! Ze zullen er vast vergunningen voor afgeven. Wedden?



Trudy Franc, Amsterdam



