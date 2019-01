'Ik hoor veel te vaak: Daar gaan we niet over'

Lid van de stadsdeelcommissie worden, dat leek me heel interessant in het begin. Dan laat je het geluid horen van de bewoners van jouw gebied en druk je de ­gemeenteraad en de coalitie met de neus op de feiten wanneer het gaat om tekortkomingen in dit gebied



Negen maanden zijn voorbij sinds ik ben gekozen. Ik heb de eer gehad om als voorzitter van de stadsdeelcommissie in Nieuw-West te fungeren. Nu ik het voorzitterschap heb over­gedragen, is het voor mij een ­moment om te reflecteren over de afgelopen periode.



"Daar gaan we niet over," is ­helaas de zin die ik tijdens deze periode het vaakst heb gehoord. Budget? "Daar gaan we niet over." Achterstallig onderhoud bij woningen? "Daar gaan we niet over." Functioneren van het ­dagelijks bestuur (DB)? "Daar gaan we niet over." Parkeren? "Daar gaan we niet over."



Waar gaan we wel over? Onze ­eigen werkwijze. Daarom zijn wij het merendeel van de tijd daarover aan het discussiëren. Zelfs de bewoners hebben dat door en komen inspreken - niet voor ons, maar voor het DB, want dat kan wel iets voor ze betekenen...