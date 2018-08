Jij had je verbonden. Aan ons. Tegen je natuur in. En toen: stilte. Dat was alles wat overbleef

"We praten toch?"



"Maar ik heb het niet genoeg gezegd."



"Wat?"



"Hoeveel ik van je hield. Houd. Jij hunkerde zo. Als ik geïrriteerd was, stuurde je een sms-bombardement. Als ik tijdens een etentje te veel met papa in gesprek was, begon je mistroostig te kijken. Als een van mijn kinderen mompelde dat jij zijn liefste oma was, herhaalde je het eindeloos. 'Heb je gehoord wat hij zei? Ik ben zijn liefste oma. Zijn liefste. Hoorde je dat, Rien? Roos? Hoorden jullie dat?'"



"O god."



"Jouw behoeftigheid. Het was één grote brul waarmee je uitte: ik mag bestaan. Ik doe ertoe. Zien jullie me? Ik ben belangrijk."



"Terwijl ik me zo klein voelde."



"Omdát je je zo klein voelde. Jij had je verbonden. Aan ons. Tegen je natuur in. En toen: stilte. Dat was alles wat overbleef. En de wetenschap: ik heb het je niet genoeg gezegd."



"Je vertelde het heel vaak. En je schreef het. Echt. Wat je zegt, vergeet je soms, wat je gehoord hebt niet. Ik hoor je nog steeds."



De vrouw uit het hotelraam staart het duister in. Haar gezicht is uitdrukkingsloos als in een schilderij van Edward Hopper. Vandaag één jaar geleden trad de stilte in.



Het maximum van de jaarlijks terugkerende meteoroïdenzwerm Perseïden schijnt op 12 augustus te zien te zijn. De vrouw kijkt naar boven. Ze wacht tot de sterren vallen. In de stilte vormen haar lippen zachtjes vier woorden.



Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.