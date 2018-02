'Ik heb gister iets gegeten wat ik nog nooit heb gegeten'

De grote schermtijdschriften noemden mij de Bruce Lee van het schermen en de snelste man op aarde

"Mijn naam is Alex. In 1956, tijdens de opstand, moest ik Boedapest verlaten. Ik ging naar Amerika. Naar San Francisco om precies te zijn. Heb je de Golden Gate Bridge weleens in het echt gezien?"



"Nee, ik heb niet zo heel veel met bruggen. De brug is de aartsvijand van de veerpont en ik ben dol op veerponten. Tegenwoordig is 'bruggenbouwer' een compliment. Een bruggenbouwer helpt andere mensen. Is ­onbaatzuchtig. Maar hoe zit het met al die veerpont­kapiteins die thuiszitten vanwege bruggenbouwers?"



De man deelt mijn liefde voor veerponten niet. Horloges, daar houdt hij van. Hij laat zijn zilveren polsklokje zien. In het midden van het uurwerk staan de letters USA.



"Dit is een aandenken aan de Olympische Spelen van 1976. Montreal. Toen ik nog jong was, nee, toen mijn ­leven nog gelijk met de wereld liep, was ik goed in schermen. De grote schermtijdschriften noemden mij de Bruce Lee van het schermen en de snelste man op aarde. Vier jaar lang was ik de beste sabelschermer van Amerika. En nu..."



"En nu wat?"



De man pakt zijn wandelstok van de grond. "En nu kan ik niet meer lopen zonder wandelstok."



Hij probeert zijn bekertje water open te scheuren, maar het lukt niet. Nog meer Hongaarse scheldwoorden.



"Is dit de eerste keer dat u teruggaat naar Hongarije?"



"Nee, ik ben vaker teruggegaan. Maar dan werd ik de hele tijd gevolgd door de geheime dienst. En de tweede keer dat ik terugging, had ik vijfduizend dollar in mijn zak. Dit had ik niet aangegeven, dus toen pakten ze me op en moest ik een paar weken de cel in."



"En waar dacht u aan? In die cel?"



"Ik dacht aan alle gerechten die ik nog nooit had gegeten."



Voorzichtig trekt hij de schroefkroon uit zijn horloge en past de tijd een heel klein beetje aan. Voor even loopt de oude man weer gelijk met de wereld.



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



