'Ik gaf godsdienstles. Daar was Oxfam erg kwaad om'

"Klopt het dat u uw carrière begonnen bent als priester?"



"Ja, dat klopt. Ik zat als hopman bij de padvinderij, maar daar moest ik weg, want het geloof riep."



"U moest weg, want het geloof riep?"



"Inderdaad, ik leidde een jeugdkoor, terwijl ik studeerde, en toen werd ik priester... en ik bleef dat jeugdkoor leiden, maar ik moest weg."



"U moest weg? Omdat?"



"Omdat ik ontdekt werd."



"U werd ontdekt?"



"Ja, als acteur - ik kan heel goed toneelspelen - en toen ik met mijn eigen jeugdtheater bezig was, dacht ik: ik kan meer voor de wereld doen als ik in de entertainmentindustrie ga werken. De mensen een plezier doen. Ik werd film­producent."



"Filmproducent?"



"Zeker, ik deed alles zelf. Ik had een klein castingbureau, ik maakte van mooie, jonge actrices en jonge acteurs foto's voor hun audities, ik nam zelf audities af, ik was regisseur en tevens producent, bediende de camera, speelde zelf rolletjes... Het was een prachtige tijd. Tot ik gesnapt werd."



"Gesnapt?"



"Ja, door een stel oude maten van me van de priesteracademie. Die zeiden: joh, we gaan met z'n allen goed werk doen. We gaan vluchtelingen helpen. In Italië."



"Dat heeft u gedaan?"



"Natuurlijk. Zulk mooi werk. Al die zielige jongens en meisjes. Prachtige kinderen. En die wil je een toekomst geven. Je wilt ze redden. En dat hebben we ook gedaan. Tot ze me doorkregen."