'Ik ga niet oud worden, broer'

We werkten samen in de garderobe van de Melkweg. Drie nachten per week hingen we de jassen op van de mensen die zich voor een paar uur op de dansvloer wilden verstoppen.



We zagen de bezoekers verdwaald en onrustig binnenkomen en in de ochtend verlieten ze nog verdwaalder het pand. Volmaakt verdwaald en op de grens van onbezorgdheid. Een zweetlaagje liet de voorhoofden glimmen.



Ze hadden zichzelf gelukkig ­gedanst op muziek die zo hard stond dat ze hun problemen niet meer konden horen. Ivan en ik stonden vaak samen op het rooster. We hielden allebei van de nachtdiensten.