Ze wil de foto gaan verbranden waar Abel bij is. De stem in haar hoofd vond dat wel een mooi einde

'Doe normaal, Abel. Ik ben gewoon een meisje uit de Rivierenbuurt.'



'Nu is het mijn beurt. Ben je er klaar voor?'



Grace klikt de foto open en lacht. Abel houdt een rieten hoedje voor zijn schaamstreek.



'Ik kon het niet.'



'Dat is niet erg. Ik begrijp het. Als je maar voorzichtig bent met mijn foto. Die foto is alleen voor jou.'



'Ik print hem uit en wis hem van mijn telefoon. Maak je geen zorgen.'



Het is twee maanden later. De relatie is over. Ze zitten samen in het Vondelpark. Hij heeft het printje bij zich. Daar had ze nadrukkelijk om gevraagd. Ze wil de foto gaan verbranden waar Abel bij is. De stem in haar hoofd vond dat wel een mooi einde.



"Jij bent de baas, Grace, maar ik zou het zonde vinden als je de foto zou verbranden. Het is toch een aan­denken aan ons of zo. Ik heb een rol tape bij me. Misschien kunnen we de foto afplakken. Drie lagen, vier lagen, whatever. Ik ben het ermee eens dat niemand die foto ooit nog mag zien, maar hij hoeft toch niet vernietigd te worden? Plak hem af, stop hem in je dagboek en klik het slotje dicht."



"Weet je zeker dat ik dat moet doen, Abel? Is afplakken en hem in mijn dagboek verstoppen genoeg? Is de foto dan veilig?"



"Heb je een beetje vertrouwen in de mensheid? Niemand gaat toch ooit jouw dagboek openen en de tape van die foto afpeuteren om met een superslimme computer te gaan kijken wat er precies op die foto staat?"



"Nee, maar de mens is een nieuwsgierig wezen."



"Dat begrijp ik, lieve Grace, maar dat zou geen nieuwsgierigheid zijn, maar verraad."



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



