'Ik ben de meest geschikte burgemeester voor Amsterdam'

Ik wil Amsterdam niet alleen de 'lieve stad' van Eberhard van der Laan laten zijn, maar een inclusieve, diverse, duurzame en integere stad. In plaats van 'de boel een beetje bij elkaar houden' zoals Job Cohen, wil ik de mensen bij elkaar brengen.



Ik laat me niet omver blazen door de zucht naar strengheid in de 'driehoek' en zal altijd mensenrechtelijke aspecten laten prevaleren boven belangen van controle en repressie.



Ik heb precies zoveel gebrek aan 'gevoel voor bestuurlijke verhoudingen' als nodig is om mijn eigen koers te bepalen. Daar hoort trouwens geven en nemen bij.



En daarbij hoort vooral een luisterend oor voor alle Amsterdammers en een keihard 'nee' tegen racisme; zowel in als buiten de raad. Bestuurlijke ervaring kan een sta-in-de-weg zijn in ­tijden waarin meer behoefte bestaat aan gedachtegoed van Chimamanda Ngozi Adichie, Simone de Beauvoir, Fatou Diomé en Maya Angelou dan aan I Amsterdam, Airbnb, touringcars in de stad en openluchtfestivals.



Ik beloof geen megalomane projecten te steunen of te proberen de Olympische Spelen naar Amsterdam te halen.



Het beste voorbeeld waarom ik van Amsterdam houd? Omdat in deze stad het geboortehuis van Johan Cruijff is teruggegeven aan de sociale woningvoorraad, in plaats van er een museum van te maken.



Babur Mirza Beg, Amsterdam