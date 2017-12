Jullie investeren flink en ik kom een keer naar je grappige landje

"Graag. Ja, we moeten onze relaties herstellen, Recep, en ik dacht..."



"Je excuses zijn aanvaard, Mak."



"Het is Mark, en... ik heb mijn excuses nog niet gemaakt, ik..."



"We moeten dit als volwassen mensen behandelen, Mark. Mark, was het toch?"



"Ja."



"Mooi, dat is dan geregeld. Ik aanvaard je excuses, jullie investeren flink en ik kom een keer naar dat grappige landje van jou. En daar zal ik dan mijn landgenoten toespreken."



"Er is wel het een en ander gebeurd, en..."



"Had ik al aan je gevraagd of je ­koffie wil, Mark Rutte?"



"Ja, graag..."



"Mooi... En waarom blijf je staan?"



"Er is geen stoel."



"Klopt. Ik zal om een stoel vragen."



De Grote Leider stond op, liep naar zijn raam en keek naar buiten.



"Ik ben blij dat we eruit zijn, Rotte. Fijn dat we als volwassen mensen kunnen praten. Nog fijner vind ik het dat je ­Jeruzalem niet erkent als de hoofdstad van de Joden," zei de Grote Leider.



"Nederland hecht dus heel erg aan..."



"Luister, ik vind het heel goed dat jij je verzet tegen de Amerikanen en dat je nu aansluiting zoekt bij ons. Je hebt aan ons veel meer dan aan de Amerikanen. Die ­Amerikaanse ambassadeur is een grote leugenaar, net als zijn baas. Goed, alles is ­geregeld? Mooi, volgende keer krijg je een kop koffie van me."



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



Reageren? t.holman@parool.nl