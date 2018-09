Ik heb niets tegen dichters, maar eenzaamheid hoort bij hun vak

"Wat wil je dan gaan doen? Alles is dicht."



"Ik wil gewoon echt niet naar huis," herhaalt ze.



"Misschien kunnen we een stukje gaan lopen? Wil je dat? Durf je dat?"



"Durf ik wat?"



"Durf je een stukje met mij te lopen? We leven in een gekke wereld. Je hoeft alleen maar de krant open te slaan. Alle diersoorten sterven uit en alle mannen zijn klootzakken."



"Ik ben niet bang voor je, hoor. Jij moet bang voor mij zijn," zegt het meisje, terwijl ze de Heiligeweg in lopen.



"Maar waarom wil je eigenlijk niet naar huis?"



"Er hangt een gekke sfeer. Alle kamers lijken iets van me te verwachten. Iets wat ik ze niet kan geven. Ooit woonde ik er samen met iemand, en dat wil het huis weer. In mijn eentje ben ik niet genoeg of zo. Ben jij alleen?"



"Ja, ik ben alleen, maar zo voelt het niet."



"Hoe voelt het dan?" vraagt ze.



"Ook alleen ben ik iemand. Het is niet zo heel erg om in je eentje wakker te worden. Richard Brautigan schreef er ooit een gedicht over. It's so nice to wake up in the morning. All alone. And not have to tell somebody you love them when you don't love them any more."



"Maar iedereen heeft iemand. Al mijn vriendinnen, mijn zussen, de hele straat. Ik heb niets tegen dichters, maar eenzaamheid hoort bij hun vak. Alleen zijn hoort niet bij mij."



"Wat doe je morgen? Misschien kunnen we samen ­alleen zijn?"



"Daar zijn we toch al mee bezig? Het is al morgen," lacht ze.



Dan vraagt ze of ze zijn telefoon even mag gebruiken en met zijn telefoon maakt ze een foto van zichzelf.



"Deze foto is voor als je me kwijt bent."



