'Ik begon waarachtig sympathie te krijgen voor Theresa May'

Een terechte oorvijg, lijkt me, zeker als je bedenkt dat Corbyn ook niets heeft gedaan tegen de antisemitische krachten in zijn partij.



Door Brusse heb ik mij tijdens de debatten in het Lagerhuis voornamelijk gefocust op Corbyn. Met schrille stem deed hij niets anders dan fulmineren tegen Theresa May. Zelf kwam hij met niks. De veel geroemde Britse zelfspot was bij hem in geen velden of wegen te bekennen. Alles wat hij zei was even zouteloos als humorloos. Wat een afschuwelijke kerel is dat! Overigens deden ook veel conservatieven mee aan het chaotisch door elkaar geschreeuw: de bakermat van de democratie als kleuterklas.



Aan het eind begon ik waarachtig sympathie te krijgen voor Theresa May. Ze zal ongetwijfeld alles verkeerd hebben gedaan, maar ook ik zou tegen die motie van wantrouwen hebben gestemd. De conservatieven hadden gelijk: Jeremy Corbyn, dat nooit! Not over my dead body. En dat zeg ik als sociaaldemocraat.



Max Pam