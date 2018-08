In juni stond er een interview met Sharon Dijksma in Het Parool. Daarin zei ze dat stoppen voor rood licht nog weleens gevaarlijk is in ­Amsterdam. Heel herkenbaar. Maar dat is toch de omgekeerde ­wereld?



Sinds mijn vrouw in april is aan­gereden door een asociaal rijdende fietser en daarbij haar pols brak, hoor ik opvallend vaak over andere ongelukken. Iedereen lapt alle verkeersregels aan de laars en gaat ervan uit dat anderen maar rekening moeten houden met hen. Of het nou automobilisten, fietsers, scooterrijders, motorrijders of voetgangers zijn.



Verkeersdeelnemers worden verder veel te vaak afgeleid door hun mobiele telefoon, waardoor ze niet goed opletten. Door koptelefoons horen ze andere weggebruikers ook niet.



Moeten wij ons daarbij neerleggen? Ik dacht het niet.



Cor Jabaaij, Amsterdam