'I amsterdam is juist symbool dat verbindt'

Het is een misvatting dat de I in I amsterdam voor individualistisch staat. De I staat voor identificatie van iedereen met de stad Amsterdam. I voel me Amsterdammer, I ben dus een beetje Amsterdam. Dat is mooi, want niet alleen I voel dat, maar I ook en I ook. Dat gemeenschappelijke gevoel verbindt ons Amsterdammers. Samen zijn we Amsterdam. Die letters onderstrepen dat.



I amsterdam; het symbool dat in 2004 bewoners, bezoekers en bedrijven aan de stad moest verbinden, werd 10 oktober door een meerderheid van de gemeenteraad ten grave gedragen. Wat stadsbesturen voor hen in binnen- en buitenland aanprezen als toonbeeld van participatie, is drie termijnen later het symbool van individualisme. "Een achtergrondje bij een marketingverhaal," aldus GroenLinksfractievoorzitter Roosma deze week in Het Parool.



Het is opmerkelijk dat een stadsbestuur dat participatie hoog op de agenda zet, de strijd aanbindt met het individualisme zonder ­'Amsterdam' hierover te raadplegen. En het symbool te verbieden dat bewoners, bedrijven en bezoekers juist verbindt. Alsof deze 'beeldenstorm' de niet aflatende stroom toeristen zal stelpen. Wie dat beweert, snapt niet wat er in de wereld aan de hand is, staat met zijn rug naar zijn omgeving en maakt een kwetsbare ­indruk.



Gouden Eeuw

Actieve deelname. Samen tot een oplossing ­komen. Dat is waar participatie in werkelijkheid om draait. Des te opmerkelijker dus dat het Amsterdamse stadsbestuur zelf niet participeert. Steeds vaker neemt het eenzijdige besluiten, zonder daarin haar partners te betrekken.