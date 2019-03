'Huurprijs vrije sector moet gereguleerd'

Dat Frank van Blokland als vertegenwoordiger van beleggers in Het Parool van afgelopen zaterdag pleit tegen regulering van de vrijesectorhuur, is niet zo gek. Maar het lijkt alsof hij geen idee heeft van wat er in Amsterdam aan de hand is en ook niet op de Haagse actualiteit heeft gelet. Volgens Van Blokland is de wens om meer te reguleren gebaseerd op beeldvorming over excessieve huren in de stad. Beeldvorming? Misschien wil hij eens aanschuiven bij een van onze spreekuren. Dan zal hij ontdekken dat huurders in de vrije sector steeds vaker de hoofdprijs betalen, omdat zij geen keus hebben. Of na een excessief - maar marktconform - huuraanpassingsvoorstel de stad uitgaan. Of tot ver na hun dertigste een dure woning delen.



Woningwaarderingspunten

Al in 2017 was de gemiddelde huur van een beschikbaar komende huurwoning in de particuliere sector 1327 euro. Er zijn nog wel nog zo'n 50.000 huurwoningen van particulieren in het gereguleerde segment (met huren onder 720 euro), maar zodra die vrijkomen, schieten de huren door het dak en slaan het middensegment over. Dat komt doordat de WOZ-waarde van de woning sterk meetelt in de woningwaarderingspunten. Hierdoor zijn in Amsterdam zelfs de kleinste woningen makkelijk te liberaliseren. Van Blokland biedt aan dat zijn achterban meer transparantie brengt in de prijsvaststelling, zodat huurders beter kunnen beoordelen wat excessief is in de Amsterdamse markt. Maar dat zien ze allang.