'Huisjesmelkers hebben vrij spel'

Alba van Vliet Voorzitter van ASVA Studentenunie

Door de grote krapte op de Amsterdamse woningmarkt is het probleem van verhuurders die buiten de lijntjes kleuren hier misschien wel groter dan waar ook in Nederland. In de afwezigheid van actie uit Den Haag is het daarom zaak dat Amsterdam hier zelf stappen in neemt.



Een mooi voorbeeld is er in ieder geval al: in Groningen is vanaf 1 januari 2019 een systeem van kracht waarin verhuurders van verkamerde woningen naast een onttrekkingsvergunning ook in het bezit moeten zijn van een verhuurdersvergunning. Daar zitten in eerste instantie geen eisen aan; elke woning waar een onttrekkingsvergunning voor is, krijgt automatisch ook een verhuurdersvergunning.



Als echter blijkt dat de verhuurder de regels overtreedt, kan de gemeente via een relatief snelle procedure waarschuwingen uitdelen, dwangsommen opleggen en uiteindelijk zelfs de vergunning intrekken. Het is dan de verantwoordelijkheid van de verhuurder om alternatieve woonruimte voor de huurders te vinden.



Aanvankelijk gaat dit hele proces van waarschuwing, dwangsom en intrekking nog niet zo snel, maar als blijkt dat een verhuurder de regels aan zijn laars blijft lappen, zal de gemeente steeds sneller en harder actie kunnen ondernemen.