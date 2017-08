'Hoopgevende voedselprojecten worden steeds schaarser'

Het artikel van Jaap Seidell in Het Parool van zaterdag heb ik met verbazing gelezen. Het onderwerp was hoe we de groeiende groep inwoners van de stad van voldoende gezond voedsel kunnen blijven voorzien. Wie voedsel beheert, heeft macht. Amsterdam heeft het Milan Urban Food Policy Pact ondertekend waarmee het zich heeft verplicht te werken aan een duurzaam en gezond voedselsysteem. Geweldig, maar ondanks dit hoopvolle artikel kom ik in de praktijk tot een heel andere conclusie.



Wat blijkt? We importeren de ongezonde kweekvis uit Zuidoost-Azië terwijl de meeste vis die in de Noordzee wordt gevangen, niet op ons bord belandt. In Nederland worden enorm veel uien geteeld, die grotendeels worden geëxporteerd. Wat overblijft (miljoenen kilo's!) wordt vernietigd terwijl we ondertussen uien importeren uit onder andere Nieuw-Zeeland, Egypte en Spanje. En dit zijn maar twee willekeurige voorbeelden van het transport en de bewerking van ons voedsel.



Het artikel heeft het over verticale moestuinen, distributie, verspilling; zonder eten geen stad, met de gedachte aan de Hongerwinter, toen de voedseltransporten geblokkeerd werden. Hoopgevende projecten als de Ceuvel, de kaskantine of Mediamatic worden steeds schaarser in onze gemeente.



Deze duurzame en verantwoorde voedselinitiatieven lijken in Amsterdam slechts lokkertjes van tijdelijke aard die, zodra de economie aantrekt, plaats moeten maken voor woningen, fastfoodketens, Nutella- en wafelwinkels, ijssalons, donutshops of vleesrestaurants.



Agnes de Ruijter, Amsterdam