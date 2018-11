'Hoogste tijd om de opmars van lachgas aan te pakken'

Dat lachgas steeds populairder is als (party)drug, is u waarschijnlijk niet ontgaan. Onlangs bracht de NOS naar buiten dat de import van lachgas in twee jaar is gegroeid van 720.000 kilo naar 1,2 miljoen kilo.



Het kan bijna niet anders, zeggen experts, dan dat het uitgaanscircuit - waar lachgas gebruikers in een vrolijke stemming moet brengen - verantwoordelijk is voor de stijging.



Niet alleen op feestjes is het steeds gebruikelijker om 'een ballonnetje te doen'. In Amsterdam Nieuw-West, waar wij wonen en werken, liggen de gebruikte kleine metalen lachgas­patronen overal. Op straat in de bosjes, voor super­markten, in de parken, op schoolpleinen en sportveldjes.



Vooral jongeren zien we, vaak in groepen, grote hoeveelheden lachgas inhaleren. Wij schrijven deze openbare brief omdat wij ons daar als gemeenschap grote zorgen over maken.