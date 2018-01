'Hoog tijd voor discussie na al die meningen'

Blijkbaar hoeven politici geen kleur te bekennen als iets een maatschappelijke discussie is

Of neem de #MeToo-hype. Linda Duits zei het mooi in haar artikel in Het Parool van 30 december. Het thema moet uit de media-arena, waar het vooral over meningen gaat. We moeten werkelijk verandering teweegbrengen. Ik denk dat discussie daarbij kan helpen. Dat politici als Rutte en Grapperhaus zich onttrekken aan die discussie over #MeToo is daarbij wel heel verontrustend. Blijkbaar hoeven politici geen kleur te bekennen als iets een maatschappelijke discussie is.



Zwarte Piet

Dit zegt mij dat deze politici ook niet weten wat een goede discussie is. Blijkbaar denken zij dat een discussie meteen een mening nodig heeft. Misschien is dit ook een reden dat ons land maar lastig verder komt met de Zwarte Pietdiscussie. En dat we bij dit soort kwesties weinig (bege)leiding ervaren van onze politici.



Ik heb een goed voornemen voor 2018: ik ga me bekwamen in discussiëren. Natuurlijk gooi ik er nog steeds af en toe een scherpe mening in. Dat moet kunnen in een goede discussie.



Ik hoop dat meer mensen mij zullen volgen. En ik ben benieuwd of dit stuk allerlei meningen oproept, of dat u toch de discussie aangaat met de mensen om u heen of ze deze ontwikkeling herkennen. Het kan een bijzonder jaar worden!