'Hoezo onze strijdvlag aanvullen met hetero's?'

De Amsterdamse pride is dusdanig heteroseksueel dat NRC een aantal jaren geleden al kopte met 'Welcome to Straight Pride'

Dan vervolgt Samallo dat je 'ook bij Pride hetero's nodig hebt. Anders verval je in preaching to the choir. Het moet samensmelten.'



'Betero's'

Ik weet niet over welke Pride zij het hier heeft, maar de Amsterdamse is dusdanig heteroseksueel, zowel qua deelnemers als qua bezoekers, dat NRC een aantal jaren geleden al kopte met 'Welcome to Straight Pride'.



Samallo zegt als organisator van Milkshake voor world domination te gaan. Ik stel voor dat ze eerst een paar jaar voor introspection gaat. Domination hebben we al genoeg in de wereld, en baarde zelden iets goeds. In tegenstelling tot introspectie.



En daar kunnen zelfingenomen 'betero's' zich niet genoeg in ­oefenen. Zeker als ze homo's ook nog eens willen uitleggen hoe ze hun activistische vlaggen moeten samenstellen. Of Prides moeten vieren.



Ludolphe Vernede, Amsterdam