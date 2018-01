Vaporette

Wat een fantastisch begin van 2018, kop Java-eiland een uniek park voor iedereen. Maar moet die brug nu echt? Een ander fantastisch plan, dat zich al lang bewezen heeft, is de waterverbinding. Zoals de vaporette in Venetië, met 7 miljoen gebruikers per jaar.



Hier in Amsterdam eigenlijk een vanzelfsprekende verbinding, van Hamerkop naar Java, van Java naar Motorkade, naar Centraal, naar IJplein, Buiksloterweg, silo's Distelweg, NDSM, Hemplein, Hemweg/Zaanstad; 4 tot 6 minuten per oversteek! Verbind Noord met Zuid, maar ook Oostzijde met Westzijde en verder.



Die bruggen voor fietsers? Wie regelmatig over de Schellingwouderbrug fietst, of zelfs over de Schaeferbrug bij De Zwijger, weet hoe steil die zijn. En de voorgestelde bruggen, met eisen van het Rijk (en vele procedures, bezwaren en vertragingen) zijn nog hoger, langer en steiler.



Wacht geen tien jaar op het beste idee; integreer de pontverbindingen, begin er nu snel mee, zelfs als je plannen (blijft) maken voor bruggen niet kan laten.



André van Stigt, architect



Javaparkje

Hoera! De kop van het Java-eiland blijft onbebouwd. Een oase van rust en groen tussen de stenen IJ-oevers met al hun geplande hoogbouw. Het wordt een 'hoogwaardig' park met 'klasse, stijl en allure', aldus de heren Kroos en Van der Burg.



Let op wat er niet staat, omdat het er niet is: ruimte. Het onbebouwde deel van de kop van Java meet niet ruim 2 hectare, maar 1. Ter vergelijking: Battery Park in New York, waarmee met nieuwe park wordt vergeleken, is met 8 hectare bijna tien keer zo groot. Het geplande parkje op Java-eiland is niet meer, maar zeker niet minder, dan een broodnodig begin van vergroening en leefbaar maken van de IJ-­oevers.



Dit begin kan leiden tot een echte centrale long van de stad, mits het groen en het water van het naastgelegen Sixhavengebied (24 hectare) behouden blijven. De gemeente zal de komende maand besluiten of dat gaat gebeuren, of dat de projectontwikkelaars daar weer een paar fallussymbolen mogen neerzetten.



Er was immers al een Battery Park op Java? Nee: laat deze kostbare groene postzegel geen excuus worden voor verdere verstening, maar geef mens en natuur echt de ruimte rond het centrale IJ.



Ed Eringa, Amsterdam