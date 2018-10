'Hoe ziet de stad er over 40 jaar uit? Visie ontbreekt'

We moeten in Amsterdam van het massatoerisme af. Het I amsterdam-logo moet verdwijnen. Wat we met die grote letters op het Museumplein aan moeten is van latere zorg, maar ik zou ze in ieder geval niet vernietigen.



Het college zal zich verzetten tegen Zwamsterdam. Maar het is natuurlijk een optie. Albert Heijn is vast geporteerd voor Hamsterdam. De middenstand in het centrum ziet Damsterdam wel zitten. De joodse gemeenschap kan zich kunnen vinden in Samsterdam.



Laten we hopen, dat we het massatoerisme kunnen uitbannen. Rond 2030 zetten we de letters gecorrigeerd terug en verzuchten: Eindelijk Tamsterdam.

A. Stijntjes, Amsterdam