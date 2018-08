Ik stepte naar de vuilnisbak en keek recht in de dode ogen van Robbie

Ik was dagenlang ziek van Robbie. Ik kon niet aan wat ik had gezien. Die lege ogen, die tong in die half openhangende bek in die stinkende vuilnisbak. Ofschoon mijn ouders wel iets van mijn angst begrepen, reageerden ze toch weinig pedagogisch.



"Het was een ziek, oud beest," zei mijn moeder.



"In het kamp zouden we blij zijn geweest met een dode hond," zei mijn vader.



"Hij is de kamer uitgelopen," hoor ik mijn dochter opeens zeggen.



"Je schrikt je kapot als je zoiets ziet," zei ik. "Je weet dat ik..."



"Nee pap, nu niet het verhaal van die hond vertellen, want ik denk dat hij zo weer de kamer binnenkomt."



Koning verschijnt, zonder aankondiging, opeens in beeld. "Hoe zag jouw dode hond eruit, opa?" vraagt hij.



"Wel lief. En de jouwe?"



"Ook lief. Hij was aan­gereden."



"Wat naar."



We zwijgen beiden en kijken naar elkaar. Het is of we elkaars ogen in de gaten houden.



En weer ineens verbreekt hij de verbinding.



Ik begrijp hem.



