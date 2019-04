'Hoe nieuwe Michael P.'s wél tbs kunnen krijgen'

Wineke Smid. © Wiep van Apeldoorn Wineke Smid

Psycholoog en hoofd onderzoek bij de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht, waar tbs'ers en mensen met lichtere maatregelen worden behandeld.

Een aanbeveling is dat bij P. een risicotaxatie had moeten plaatsvinden. Dat is op zichzelf zinnig. Maar de cruciale vraag is wat dat uit­eindelijk had opgeleverd. Niet veel meer dan uitstel, omdat de gevangenisstraf van P. eindig was, en zijn behandeling vrijwillig.



Dus als P. op grond van een risicotaxatie zijn straf had uitgezeten in Vught en de laatste negen maanden niet naar de kliniek in Den Dolder was gegaan, was Faber haar vreselijke lot bespaard gebleven, maar was P. na zijn zekere vrijlating waarschijnlijk gerecidiveerd met een ander slachtoffer. En als behandelaars van P. in Den Dolder op grond van een risicotaxatie wél op zijn seksuele problemen hadden willen focussen, had hij niet hoeven meewerken. De behandeling was immers vrijwillig.



Tanks op het fietspad

Het rapport van de Onderzoeksraad 'betreft in het bijzonder personen die veroordeeld zijn voor een ernstig gewelds- of zedendelict en een hoog recidiverisico hebben, maar geen tbs opgelegd hebben gekregen.' Het stelt zich daarmee de vraag hoe plegers van het kaliber van P. zonder tbs-behandeling op een veilige manier teruggebracht kunnen worden in de maatschappij. Het korte antwoord is: dat kan niet.



Daarom moeten we zorgen dat deze delinquenten terechtkomen waar ze thuishoren: in de tbs. De overige forensische zorg, zoals de kliniek in Den Dolder, is voor plegers van lagere risiconiveaus, die juist zeer gebaat zijn bij een goede en soepele resocialisatie. De forensische zorg voor lagere risiconiveaus moet nu volgens het rapport echter zo veel mogelijk op tbs gaan lijken, ingeval iemand als P. er terechtkomt.



Het is alsof er een vreselijk ongeluk is gebeurd met een tank die op een fietspad reed en de aanbeveling is: maak alle fietspaden veilig voor tanks. Het is beter om te zorgen dat er geen tanks op het fietspad komen.



Tbs gerechtvaardigd

Daarom moet het risico van (zeden)delinquenten bij hun veroordeling systematisch worden ingeschat met goede instrumenten; los van de medewerking van de delinquent aan persoonlijkheidsonderzoek en los van een eventueel vast te stellen psychiatrische stoornis. Een hoog recidiverisico op een ernstig delict zou vervolgens door de rechter moeten worden meegewogen, zo niet leidend zijn, bij de overweging om tbs op te leggen. Dat is het cruciale moment om de juiste richting te kiezen, de tank van het fietspad te houden.