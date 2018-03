'Hoe meer herrie, hoe meer aandacht voor Suitsupply'

Plaatjes van knuffelende mannen worden voorzien van swastika's en op andere manieren vernield. Dat is blijkbaar het straatbeeld van 2018, dat is blijkbaar hoe onbegrip en onzekerheid ­geuit worden.



Het behoeft geen uitleg dat dit gedrag onnozel is. Daarbij werkt met de vinger wijzen toch niet en is verontwaardigd doen jezelf verlagen. Misschien is het goed om eens te kijken naar het positieve effect van dit soort acties - en wie weet een beloning overwegen.



Meebewegen met de tijdgeest

Wat er namelijk concreet aan de hand is, is het volgende. Dat Suitsupply abri's vult met homoseksuelen, heeft meer te maken met marketing dan met inclusiviteit.



Inclusief denken is simpelweg een trend, en de industrie beweegt mee met de tijdgeest. ­Logisch, reclame moet nu eenmaal relevant zijn en een bepaalde emotie oproepen - en dat is duidelijk gelukt.



Het gaat er dus niet zozeer om dat Suitsupply homo's wil ­omarmen, het gaat erom dat dit omarmen een hot item is.