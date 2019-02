'Hoe gaat de wethouder de bouwwoede handhaven?'

Bouwwoede I

Wethouder Van Doorninck kondigt in Het Parool van woensdag aan dat de gemeente vat wil krijgen op de bouwwoede. We zijn blij met deze stap, maar die gaat niet ver genoeg en roept moeilijke uitvoeringsvragen op.



Zo zegt Van Doorninck dat het niet de bedoeling is dat in één straat vijf huizen een souterrain krijgen. In de Valeriusstraat, Eerste Helmersstraat en Vondelstraat zijn per straat al meer dan twintig kelderbakken gebouwd. We zijn dus al flink over de grens van de wethouder heen. Ook zegt ze dat jonge gezinnen moeten kunnen uitbouwen.



Hoe gaat de wethouder dat handhaven? Investeerders weten er wel raad mee. Op een bijeenkomst met de wethouder en stadsdeelbestuurders in oktober hebben we verteld over de scheuren, verzakkingen, wateroverlast en verstening van onze binnentuinen. We hebben aangeboden samen met de gemeente naar oplossingen te zoeken.