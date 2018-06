'Hoe divers is jouw krant?' Ik haalde mijn schouders op

De kwaliteit wordt niet alleen bepaald door de journalisten maar ook door de lezers. Willen die je krant niet meer, dan is het faillissement aanstaande

De mevrouw begreep mijn vraag niet, zei dat het NIW een blad alleen voor joden was, en dus niet voor iedereen.



Ik zei dat ik het heel raar vond als het NIW 'alleen voor joden' zou zijn, dat ik zeker wist dat het blad door iedereen gelezen en bekritiseerd mocht worden.



We kwamen snel in een oeverloze en nare discussie terecht ('Palestijnen!') die ik u zal besparen, maar die ik wel wonderlijk vond. De mevrouw vond dat alle kranten en nieuwsmedia meer mensen van kleur bij hun beleid moesten betrekken, want anders kon er per definitie niet juist over onze samenleving worden bericht.



Wanneer is iets juist?



Ik vertelde hoe ik erover dacht: dat iedereen wat mij betreft een krant of een televisiezender mocht beginnen en dat de markt dan maar moest uitmaken of het product levensvatbaar was of niet.



Dat was de mevrouw niet met mij eens. Ze meende dat serieuze nieuwsbronnen ook verantwoordelijkheden hadden. Daar kon ik mee instemmen, maar toch stokte ons gesprek weer.



Mijn zin: "De kwaliteit wordt niet alleen bepaald door de journalisten maar ook door de lezers. Willen die je krant niet meer, dan is het faillissement aanstaande," viel niet in goede aarde, en werd als 'kapitalistisch' aangemerkt.



Ach, zei vader vroeger: "Als je wordt uitgescholden voor kapitalist, dan voelt iemand zich ziek die denkt dat dat de schuld van de dokter is."



