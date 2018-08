Hij weet dat dit zijn eerste verjaardag zonder zijn vader is

De jongste en ik lopen over het strand. Het waait zo hard dat hij schuin achter me is gaan lopen. Ik hou het zand tegen. De korrels prikken tegen mijn schenen. Af en toe komt hij langszij. "Het zand prikt." Dan laat hij zich weer zakken in mijn luwte.



Hij is jarig vandaag. Tien jaar oud is hij nu. Vannacht sliepen we in een hotel aan zee. We deelden een kamer met z'n vieren. Toen ik wakker werd, zag ik zijn gezicht. Hij sliep nog. Hij wist nog niet dat hij nu tien is.



Omdat we niet thuis waren, hoefde ik gisteravond geen ballonnen op te blazen en slingers op te hangen. Dat scheelt alvast, dacht ik. Maar de bijbehorende melancholie kroop vanmorgen alsnog bij me in bed.



Ik liet mezelf even. Kijkend naar het slapende gezicht van de jarige. Wat later zou ik hem wakker maken met een lied, waren er poffertjes als ontbijt, zou er gelachen worden. In de vroege ochtend in het hotelbed hoefde dat allemaal nog niet.



"Gaat het nog, jarige Job?" Om mezelf verstaanbaar te maken in de harde wind moet ik me bijna helemaal omdraaien. Hij lacht en knikt en pakt mijn hand vast om het weer even naast me te proberen.