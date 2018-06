Michael P. - de moordenaar van Anne Faber - heeft geen geweten. Hij ziet Anne, verkracht en vermoordt haar, probeert haar lijk te verbergen en doet of er niets aan de hand is. Hij wordt opgepakt, blijkt eigenlijk in een psychiatrische inrichting te zitten en slaat ook nog eens vijf hulpverleners in elkaar.



Hij gebruikt er illegaal tien rohyp­nolpillen per dag, cocaïne en maakt een patiënt zwanger.



Wat heb je aan een inrichting als het geen inrichting blijkt te zijn?



Zijn lieden met deze ernstige stoornissen eigenlijk wel te behandelen? Ik hoorde iemand zeggen dat Michael P. in de kliniek 'goede vorderingen' maakte (hij had zich namelijk al eens schuldig gemaakt aan een aantal verkrachtingen) en dat ze daarom hadden besloten hem af en toe vrij te laten.



Er zijn in die analyse en therapie dus ernstige fouten gemaakt. Wordt daar nog iemand voor verantwoordelijk gesteld?



Ik denk het niet. Het zou ook geen zin hebben. Een psychiater (het zullen er wel meer zijn geweest) zal verklaren dat er oprecht geen enkele reden was om hem nog strenger onder observatie te houden.



"Hij was een modelpatiënt," vond men in de kliniek.



Je vraagt je toch af: hoe wetenschappelijk, hoe effectief is de psychiatrie eigenlijk?



Het aantal depressies neemt toe, en volgens mij het aantal moordenaars ook. Het kan best zo zijn dat de aandacht die er voor depressies is, de suggestie wekt dat ze toe­nemen, maar toch heb ik niet de indruk dat er grote resultaten in de genezing worden geboekt.